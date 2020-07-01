РИАМО - 1 июл. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова попросила Мособлизбирком разобраться в ситуации с членом УИК в Химках, который сообщил о своем похищении.

Ранее СМИ сообщили, что в Химках произошел инцидент с членом избирательной комиссии с правом решающего голоса: якобы от него потребовали удалиться из избирательного участка, и конфликт перерос в драку. По заявлению самого члена комиссии, которое он подал в ОВД, по пути в УИК к нему подъехала машина, незнакомые люди силой усадили его в автомобиль, отвезли в дачное товарищество и высадили.

«Вы его пригласите к себе, пусть он все расскажет, разберитесь, если кто-то виноват, надо принимать меры. Разберитесь», - сказала Памфилова.

Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин рассказал, что ситуация сложнообъяснимая. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку.

«Обязательно доложу», - добавил Березкин.

Он отметил, что правоохранительные органы съездили на место происшествия, нашли телефон. Сейчас проводится проверка.

«Мы не можем понять ни цели, ни смысла этого действия. Он объясняет, что его не хотели допускать до работы в комиссии. Надо разбираться», - заключил Березкин.

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