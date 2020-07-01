РИАМО - 1 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход строительства станции «Мамыри», которая появится в поселении Сосенское, ее планируют открыть к 2023 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Будущая станция «Мамыри» строится в поселении Сосенском. Работы ведутся на свободном от застройки земельном участке вдоль Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова», — отмечается в материале.

У станции будет два вестибюля: наземный и подземный. Выход из первого вестибюля будет вести в сторону пересечения Калужского шоссе и улицы Адмирала Корнилова, а из второго – к остановкам наземного городского и пригород­ного пассажирского транспорта.

Платформа на станции будет островного типа, ее длина составит 163 метра, а ширина – 12 метров. Сама станция будет трехпролетная.

«На уровне окон вагонов разместятся информационные панели с названием станции. Выше и ниже расположится композиция в разных оттенках красного, задающая основную тему станции», — добавляется в сообщении.

Потолок на станции будет подвесным, его сделают из шлифованных алюминиевых сотовых панелей. В прямоугольных нишах будут располагаться светильники.

На колоннах платформенного участка выполнят отделку черным габбро, а на полу - сибирским серым и светлым гранитом.

Наземные вестибюли выполнят в форме цветка с колоннами овального типа. Фасад вестибюля украсят панелями из антивандального декоративного фиб­ро­бетона серо-белого цвета.

На строительной площадке станции проводятся земляные и монолитные работы. Они выполнены на 65% и 10% соответственно. Проходит возведение ограждающих конструкций котлована, оно выполнено на 67%.

Пассажиропоток транспортно-пересадочного узла «Мамыри» может составить 20,4 тысячи человек в час пик и до 170 тысяч человек в сутки.