РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Все 118 постоянных и три временных участка для голосования по поправкам в Конституцию РФ закрылись в среду в 20:00.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации началось 25 июня и завершилось в среду в 20:00.

В городском округе Красногорск было организовано 118 постоянных участковых избирательных комиссий и три временных – на предприятиях и в Красногорской городской больнице №1.

Всем участникам голосования были предоставлены средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, одноразовые ручки, дезинфицирующие средства. На участках следили за соблюдением социальной дистанции и регулярно проводили дезинфекцию помещений.