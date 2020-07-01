РИАМО - 1 июл. Количество участников голосования по поправкам к Конституции РФ в Подмосковье было чуть выше, чем количество голосующих в федеральных избирательных кампаниях, сообщил журналистам в среду председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Среда стала заключительным днем голосования по Конституции.

«Данная явка достаточно серьезная, внушительная. Она чуть выше среднестатистических показателей по федеральным выборам. Но объяснение здесь одно. <...> Это возможность голосовать продолжительное время. Это возможность использовать придомовые территории для голосования. <...> Голосование в удаленных местах, когда мы направляли туда автобусы», - сказал Березкин.

По его словам, в последние два часа явка на голосование в Подмосковье составит менее 2-2,5%.

«Ночью сегодня мы будем работать и подводить результаты, подсчет голосов. И уже утром мы узнаем с вами итоговые цифры по региону да и в целом по стране», - добавил Березкин.

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