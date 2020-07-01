РИАМО - 1 июл. В среду, в заключительный день голосования по поправкам к Конституции РФ, в Подмосковье не зафиксировали серьезных нарушений, сообщил журналистам в среду председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
«Ни одной серьезной, острой проблемы, которая бы стояла перед регионом и перед избирательной системой, у нас сегодня не было», - сказал Березкин.
По его словам, жалобы, которые рассматриваются на уровне территориальных комиссий, есть, но их единицы, и в основном они связаны с неправильно оформленной документацией.
Голосование по поправкам в Конституцию России началось 25 июня и завершилось 1 июля.
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