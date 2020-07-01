РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В подмосковных Люберцах 167 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ закрылись в среду.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации началось 25 июня и завершилось в среду в 20:00.

В городском округе Люберцы было организовано 167 участковых избирательных комиссий. Всем участникам голосования были предоставлены средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, одноразовые ручки, дезинфицирующие средства.