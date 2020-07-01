РИАМО - 1 июл. В Московской области закрылись участки для голосования по поправкам в Конституцию России, в регионе работало более 4,1 тысячи избирательных участков.

Также на территории региона было открыто порядка 1,5 тысяч мест для голосования на улице.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации началось 25 июня и завершилось в среду в 20:00.

За ходом голосования в Подмосковье следили более 27 тысяч наблюдателей.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>