РИАМО - 1 июл. Участки для голосования по поправкам в Конституцию России в Москве завершили свою работу для избирателей, в городе принимали голоса москвичей на 3,6 тысячи участках.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ шло на протяжении недели, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность граждан. 1 июля – последний и основной день голосования.

За ходом голосования следили 21,6 тысячи наблюдателей, на участках располагалось более 7 тысяч камер.

Жители Москвы могли проголосовать не только очно, но и онлайн с 25 по 30 июня. Явка на электронное голосование составила более 93%.

Проголосовавшие москвичи могли принять участие в акции «Миллион призов», ее победили определяются каждый день с 25 июня по 2 июля. Баллы, полученные в рамках акции, можно потратить в крупных торговых сетях, ресторанах или отдать на благотворительность.