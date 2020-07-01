РИАМО - 1 июл. Пожарным удалось ликвидировать горение твердых коммунальных отходов на открытой площадке в деревне Гольево городского округа Красногорск, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В среду в 13:51 поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в деревне Гольево городского округа Красногорск. В момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение твердых коммунальных отходов на открытой площадке. Пожару был объявлен повышенный, второй ранг сложности.

«В 15:18 - локализация пожара на площади 2,2 тысячи квадратных метров. В 17:05 - ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

К тушению возгорания привлекались 26 единиц техники и 86 человек.