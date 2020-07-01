РИАМО - 1 июл. Полиция задержала независимого наблюдателя на голосовании по поправкам в Конституцию, его якобы поймали с поддельным протоколом на избирательном участке в столичном районе Чертаново, сообщил в среду журналистам первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

Ранее в Telegram-канале появилась информация о том, что полиция задержала наблюдателя с поддельным протоколом на избирательном участке 1912.

«Случай на участке 1912 – это район Чертаново, Нагорная. Там произошел случай, который стал известен в Telegram-каналах. Наблюдатель задержан полицией. <…> Этот парень, который был задержан и доставлен в ГУВД Нагорная, является независимым наблюдателем», - сказал Ковалев.

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