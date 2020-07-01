РИАМО - 1 июл. Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин рассказал о своем участии в голосовании по поправкам в Конституцию РФ и отметил, что проголосовал 25 июня, передает корреспондент РИАМО.

«Я проголосовал в своем родном городе Красногорск. В школе номер 1 в первый день, когда началось голосование. Проголосовал хорошо. На участке было все красиво. Все было обеспечено, мне очень понравилось», - рассказал журналистам Березкин.

Таким образом, он отметил, что принял участие в голосовании одним из первых.

Голосование по Конституции России началось 25 июня, а завершается в среду в 20:00. В Московской области для приема избирателей открылось более четырех тысяч «классических» участков и 1,5 тысячи мест для голосования на улице.

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