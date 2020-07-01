РИАМО – 1 июл. По итогам обработки 15,76% протоколов УИК 71,45% проголосовавших одобрили поправки в главный закон страны, соответствующие данные появились на экране в инфоцентре ЦИК РФ.

В среду завершается голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое началось 25 июня. Проголосовать можно до 20:00.

В МВД России с 25 июня поступило 839 заявлений о происшествиях на голосовании по поправкам в Конституцию, но среди них нет сообщений о серьезных нарушениях.

За порядком на избирательных участках следят наблюдатели. Также на всех участках соблюдаются требования безопасности из-за ситуации с коронавирусом.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>