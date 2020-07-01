РИАМО – 1 июл. По данным на 19:42 среды, явка на голосование по поправкам в Конституцию в России составила 64,99%, соответствующая информация появилась на экране в инфоцентре ЦИК России.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня. В этот день открылись «классические» избирательные участки и пункты голосования на улице. Также гражданам доступно голосование на дому.

Кроме того, с 25 по 30 июня прошло голосование в дистанционном электронном формате. Эксперимент провели в Москве и Нижегородской области.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>