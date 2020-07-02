РИАМО - 2 июл. В рамках горячей телефонной линии представители управления Росреестра по Московской области в четверг ответят на вопросы граждан, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Горячая телефонная линия состоится 2 июля 2020 года с 11:00 до 13:00», - говорится в сообщении.

По телефону жителям расскажут о банкротстве, нарушении арбитражным управляющим порядка раскрытия информации на сайте ЕФРСБ, нарушении по предоставлению отчета кредиторам должника и другом.

Звонки будут принимать по телефону: 8 (499) 148-92-70.