РИАМО - 2 июл. В рамках горячей телефонной линии представители управления Росреестра по Московской области в четверг ответят на вопросы граждан, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Горячая телефонная линия состоится 2 июля 2020 года с 11:00 до 13:00», - говорится в сообщении.
По телефону жителям расскажут о банкротстве, нарушении арбитражным управляющим порядка раскрытия информации на сайте ЕФРСБ, нарушении по предоставлению отчета кредиторам должника и другом.
Звонки будут принимать по телефону: 8 (499) 148-92-70.
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