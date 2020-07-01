РИАМО - 1 июл. В Подмосковье не зафиксировали случаи, когда голосующие не допускались на избирательные участки из-за повышенной температуры, сообщил журналистам в среду председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Таких случаев на избирательных участках не было. Во всяком случае нам про такие случаи не сообщали, хотя мы просили», - рассказал Березкин.

По его словам, в Подмосковье была предусмотрена специальная процедура для людей с температурой. Они могли проголосовать либо на придворовой территории около избирательного участка, либо же в месте, специально отведенном для этого.

Были также случаи, когда люди, находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса, просили о возможности проголосовать на дому. Их обращения были обработаны, и они смогли проголосовать.

В среду общероссийское голосование по Конституции завершается. Отдать свой голос можно до 20:00.

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