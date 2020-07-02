РИАМО - 2 июл. Отключение горячего водоснабжения в Подмосковье начнется с четверга, также с четверга электросетевые компании отменяют режим технологической тишины, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Запрет на отключения был установлен, чтобы создать комфортные условия для самоизоляции граждан и таким образом уменьшить скорость распространения коронавируса», - говорится в сообщении.

Сроки можно посмотреть онлайн на интерактивной карте плановых отключений.

Все отключения будут производиться с 1 июля по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней. Во время отключений пройдут профилактические и ремонтные работы, обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления.

Отмена ограничений (режим технологической тишины) позволит энергетикам в полном масштабе развернуть подготовку к отопительному сезону 2020-2021, которая должна быть завершена до 15 сентября 2020 года.

Изначально начать отключение горячей воды в регионе планировали с 1 июля, однако было решено перенести начало отключения из-за проведения в этот день голосования по поправкам в Конституцию.