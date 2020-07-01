РИАМО - 1 июл. После голосования по поправкам к Конституции РФ членам участковых избирательных комиссий Подмосковья сделают тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщил журналистам в среду председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«У нас тестирование идет непрерывно по отраслям. <...> Членами комиссии являются и учителя. <...> Помимо той организации, которую мы предложили, конечно же мы проверим своих сотрудников», - сказал Березкин.

Он выразил уверенность, что все члены УИК Подмосковья уже неоднократно тестировались на Covid-19. При этом, при наличии температуры у членов УИКов в регионе их осматривали врачи. Ни один случай с подозрением на коронавирус не подтвердился.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить в среду до 20:00.

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