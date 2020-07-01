РИАМО - 1 июл. В министерство внутренних дел России с 25 июня поступило 839 заявлений о происшествиях на голосовании по поправкам в Конституцию, среди них нет серьезных нарушений, сообщил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

«Серьезных нарушений по линии органов внутренних дел, которые могли бы повлиять на итоги голосования на конкретных участковых избирательных комиссиях, на сегодняшний час не зарегистрировано» - сказал Горовой.

1 июля – последний и основной день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Отдать свой голос можно до 20:00.

За ходом голосования следят более 526 тысяч наблюдателей.

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