РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Свыше 132 тысяч жителей подмосковного Красногорска отдали свои голоса по вопросу внесения поправок в Конституцию России по состоянию на 18:00 среды, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«По данным Территориальной избирательной комиссии горокруга Красногорск, на 18:00 среды общая явка составила 72,2%. Проголосовали 132 754 человека», - говорится в сообщении.

По состоянию на 16:00 в общероссийский день голосования по поправкам явка в Красногорске составляла 70%. На тот момент свои голоса отдали 127 960 красногорцев.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит в России с 25 июня. В среду идет общероссийский день голосования, он объявлен нерабочим. Отдать свой голос можно до 20:00.

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