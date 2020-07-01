РИАМО – 1 июл. По итогам обработки 10,02% протоколов УИК 70,81% проголосовавших одобрили поправки в Конституцию России, соответствующие данные появились на экране в инфоцентре ЦИК РФ.

1 июля – последний и основной день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Отдать свой голос можно до 20:00.

За ходом голосования в России следят более 526 тысяч наблюдателей.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>