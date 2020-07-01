РИАМО – 1 июл. По итогам обработки 10,02% протоколов УИК 70,81% проголосовавших одобрили поправки в Конституцию России, соответствующие данные появились на экране в инфоцентре ЦИК РФ.
1 июля – последний и основной день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Отдать свой голос можно до 20:00.
За ходом голосования в России следят более 526 тысяч наблюдателей.
Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>
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