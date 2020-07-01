РИАМО - 1 июл. На 18:00 1 июля порядка 80% проголосовавших по поправкам в Конституцию России пришли на избирательные участки в Подмосковье, также жители региона голосуют дома и на улице, сообщил журналистам в среду председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«На сегодняшний день <...> порядка 80% все-таки остановили свой выбор на голосовании в участковой избирательной комиссии. По 9% ровно разделилось (количество - ред.) желающих проголосовать дома и на придомовых территориях», - сказал Березкин.

Он добавил, что в населенных пунктах, где отсутствует помещение для голосования, проголосовало чуть менее 1% жителей.

Явка на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ в регионе по состоянию на 18:00 среды составила 72,57%. Избирательные участки работают до 20:00.

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