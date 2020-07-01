РИАМО - 1 июл. Центральная избирательная комиссия России начала публиковать промежуточные данные голосования по Конституции до завершения Общероссийского голосования с целью наибольшей точности данных, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Это все равно будет информация разной степени точности. Поэтому мы решили, что лучше получать информацию из первых рук, на основании той информации, которая у нас точно проверена», - сказала Памфилова.

Она добавила, что информация Центризбиркомом комментироваться не будет.

1 июля – последний и основной день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Отдать свой голос можно до 20:00.

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