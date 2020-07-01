РИАМО - 1 июл. Голосование по поправкам в Конституцию РФ в среду в Москве проходит в штатном режиме, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

«Пока процесс голосования идет абсолютно штатно», - сказал Массух.

Первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев отметил, что нарушения в Москве минимальны. Они носят характер, не влияющие на ход голосования по поправкам в Конституцию.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования. Отдать свой голос можно до 20:00.

В городе открылось 3,6 тысячи избирательных участков.

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