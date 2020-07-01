РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. В поселке Нахабино в голосовании по поправкам в Конституцию принял участие мужчина в костюме Супермена, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина разместила в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой запечатлен мужчина в костюме Супермена, направляющийся к кабинке для голосования.

«Супергерои голосуют в Красногорске. Нахабино. Избирательный участок №1155», - подписала снимок Хаймурзина.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>