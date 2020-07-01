РИАМО - 1 июл. С 26 июля в Общественную палату Москвы поступило 119 обращений, связанных с нарушениями во время голосования по поправкам в Конституцию РФ, из них подтвердилось восемь жалоб, сообщил в среду журналистам председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

«С 26 июня по 1 июля на 17:25 группой разбора было рассмотрено 119 нарушений, из них 105 обращений по нарушениям подано в отношении участковых избирательных комиссий, четыре обращения по нарушениям подано в отношении функционирования электронного голосования, девять обращений по нарушениям в отношении территориальных избирательных комиссий и одно обращение по нарушениям подано в отношении юридического лица, восемь обращений нашли подтверждения» - сказал Ремчуков.

Он отметил, что 1 июля группой разбора Общественного штаба Москвы было рассмотрено 27 нарушений процедуры Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, из них 25 обращений по нарушению подано в отношении участковых избирательных комиссий и две жалобы поступило в отношении территориальных избирательных комиссий.

По его словам, по результатам проверки 1 июля не было выявлено никаких нарушений.

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