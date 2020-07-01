РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. В подмосковном Красногорске раздадут 50 тысяч купонов, которые дают право на скидку на товары и услуги или участие в различных мероприятиях, от местных предпринимателей в среду, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Сегодня наши красногорские предприниматели - участники агрегатора @GOKRASNOGORSK.RU - проводят для жителей округа беспрецедентную промоакцию. 50 тысяч купонов от местных производителей товаров и услуг раздают на 20 локациях. Мне достались билет на семейный киносеанс в Зеленом театре и стильная сумка», - написалал Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что в ассортименте также есть скидки на блюда в ресторанах, бесплатные тренировки в фитнес-клубах, визит к косметологу, посещение бассейна или билет на каток и многое другое.

«Местный бизнес - это налоговые поступления и рабочие места рядом с домом. И задача органов власти всех уровней – максимально поддержать наших предпринимателей всеми доступными способами - при помощи субсидий и арендных каникул, льготного кредитования и информационной поддержки», - отметила Хаймурзина.

Глава муниципалитета пояснила, что для удобства жителей администрация совместно с Красногорской торгово-промышленной палатой собрали местных производителей товаров и услуг на едином портале «Сделано в Красногорске».

«Призываю вас, дорогие жители, активнее пользоваться этим удобным сервисом. Там вы найдете много интересного и полезного от фитнеса, кружков и секций до ремонта оргтехники и производства мебели», - заключила Хаймурзина.