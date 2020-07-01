РИАМО - 1 июл. Явка на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ в Москве составила 53,08%, соответствующую информацию ЦИК разместил на экране в своем инфоцентре.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и завершается в среду.

Избирательные участки будут работать до 20:00.

С 25 по 30 июня прошло голосование в дистанционном электронном формате. Эксперимент провели в Москве и Нижегородской области.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>