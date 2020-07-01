РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина отметила высокую активность избирателей на всех территориях муниципалитета.

«Высокая активность избирателей отмечается на всех территориях округа – в Нахабине, Путилкове, Ильинском и в самом Красногорске. Активно жители голосуют и на дому – по предварительному заявлению в свою участковую избирательную комиссию», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что все избирательные участки открыты до 20:00.

«Если вы еще не успели проголосовать, приглашаю пойти и сделать это прямо сейчас», - заключила Хаймурзина.

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