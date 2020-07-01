РИАМО - 1 июл. Явка на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ в Московской области по состоянию на 18:00 среды составила 72,57%, соответствующую информацию Мособлизбирком разместил на экране в своем инфоцентре.

Всего в регионе проголосовали 4,198 миллиона человек.

Центризбирком запустил счетчик предварительных итогов голосования по России.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня. В этот день открылись «классические» избирательные участки и пункты голосования на улице. Также гражданам доступно голосование на дому.

Кроме того, с 25 по 30 июня прошло голосование в дистанционном электронном формате. Эксперимент провели в Москве и Нижегородской области.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>