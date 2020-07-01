РИАМО – 1 июл. Явка на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию России по состоянию на 18:18 составила 64,04%, соответствующая информация появилась на экране в инфоцентре ЦИК.
Голосование по поправкам к Конституции началось в России 25 июня, среда – заключительный день голосования.
На всероссийском голосовании работают около 15 тысяч волонтеров и более 526 тысяч наблюдателей.
Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>
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