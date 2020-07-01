РИАМО – 1 июл. Явка на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию России по состоянию на 18:18 составила 64,04%, соответствующая информация появилась на экране в инфоцентре ЦИК.

Голосование по поправкам к Конституции началось в России 25 июня, среда – заключительный день голосования.

На всероссийском голосовании работают около 15 тысяч волонтеров и более 526 тысяч наблюдателей.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>