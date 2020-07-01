Летом 2020 года россияне могут остаться без зарубежных курортов. Поэтому 1 июля стало праздником для любителей пляжного отдыха – в среду в Подмосковье официально открылись пляжи и зоны отдыха у водоемов. Многие жители Московского региона воспользовались выходным посреди недели из-за голосования по Конституции и отправились загорать и купаться. Корреспондент РИАМО проверила, что пргоисходит на пляжах подмосковного Красногорска и пообщалась с отдыхающими.

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Купаться запрещено?

Всего в Московской области в этом сезоне для отдыхающих открыто 149 зон отдыха, причем в списке как пляжи с купанием, так и места у воды, где можно просто отдохнуть на природе.

Знаки «Купаться запрещено» стали сюрпризом при входе на пляж на реке Москве в микрорайоне Южный. Один знак установлен в самом начале пляжа, под деревьями, второй – около спасательной вышки, в конце пляжной зоны.

Этот пляж в официальном списке министерства благоустройства отмечен желтым цветом, а значит – купаться можно. Как объяснили спасатели, эти таблички стоят даже на тех пляжах, где купаться разрешено. Они указывают расстояние, где купаться нельзя – обычно это около 100 метров до и после пляжа.

«Естественно, мы запретить никому не можем. Это – на свой страх и риск. Все люди взрослые, должны понимать ответственность», - отмечают спасатели.

Действительно, на воде есть яркая разметка и буйки, за которые заплывать нельзя. Народ водную дистанцию соблюдает, никто не заплывает дальше. За линией – только экстремалы, которые катаются на вейке за катером.

Такая же разметка – на пляже на реке Баньке, у старой плотины (ГТС №5). По словам спасателя, пляж проверяла комиссия, брали пробы воды. Правда, купаться тут начали раньше 1 июля (как и во многих подмосковных зонах отдыха – ред.).

«Мы здесь работаем не с сегодняшнего дня. До официального открытия люди купались. Мы здесь уже неделю», - рассказал он.

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Проголосовали – теперь отдыхать

Полдень – самое опасное время для загара, по мнению врачей. Тем не менее, люди с удовольствием купаются и загорают. На пляже в микрорайоне Южный – семьи с детьми и компании, которые заняли зону под деревьями: кто-то поставил палатку, кто-то расстелил большой коврик. Люди жарят шашлыки и играют в волейбол.

Хотя совсем рядом – оживленное Ильинское шоссе, на пляже царит курортная атмосфера.

«Все ушли голосовать, а я с утра тут. Приходи – есть фрукты и пиво», - говорит мужчина по телефону.

Хотя за распитие спиртного в общественных местах можно получить штраф, здесь это никто не контролирует.

А вот девушки приходят на пляж для того, чтобы загореть. Как рассказала одна из отдыхающих по имени Елена, в этом году не получится уехать заграницу, поэтому, пока есть возможность позагорать в Подмосковье, надо ее использовать.

«Вируса не боюсь – посмотрите, какое солнце! Утром пошли в школу, проголосовали, выполнили гражданский долг. Теперь можно и отдохнуть!», - говорит Елена.

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Маска для эффектности

Несмотря на то, что в Подмосковье все еще действует масочный режим, глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявила, что во время посещения пляжей маски и перчатки можно не надевать.

Что касается дистанции между отдыхающими, то на пляже в микрорайоне Южный она без проблем соблюдается, так как здесь много места и не очень много посетителей. А вот на пляже ГСК №5 все лежат довольно тесно, как селедка в бочке: территория небольшая, а желающих отдохнуть – много. Некоторые даже идут на другой берег, где нет песка, только трава.

Зато пляж на реке Баньке популярнее у горожан за счет расположения – не нужно далеко ехать. Сюда приходят даже те, кто привык отдыхать на море.

«У нас дача на Азовском море, но пока эта плотина – альтернатива морскому отдыху. Вроде ничего, но вода несоленая», - рассказал парень, который только что искупался.

Кстати, здесь я увидела единственную девушку, которая купалась в черной маске.

«Это не для безопасности, просто маска – в тон моему купальнику, это выглядит эффектно», - объяснила девушка, попросив не фотографировать ее.

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Без навесов и санитайзеров

При выборе пляжа Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на благоустройство: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, туалетов, организованного спасательного пункта. Последние есть на обоих пляжах, причем спасатели постоянно начеку.

Пляж в Южном по благоустройству проигрывает пляжу на речке Баньке. Здесь нет скамеек, навесов, мало урн для мусора и всего один биотуалет. На территории нет точек общепита, поэтому стоит запастись едой и напитками. Кабинки для переодевания, скорее всего, не обрабатывались дезинфекторами – в углах заметна густая паутина. Зато очереди нет, несмотря на прибывающий народ.

Кстати, санитайзеров в туалетах не обнаружилось ни на одном из пляжей.

На пляже у речки Баньки есть и скамейки, и урны, и туалеты, и кабинки для переодевания, но также нет навесов. Зато есть кафе и даже магазины поблизости к воде. Здесь можно прямо в купальнике пойти за мороженым, напитками или купить солнцезащитный крем, если свой закончился.

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Еда – только на вынос

В кафе пока работает только летняя веранда, так как общепит в Московской области еще не открыли полностью. Сотрудники грустно сообщают, что обновили зал, и ждут только разрешения. В зал можно зайти только для того, чтобы взять что-то на вынос.

На веранде немного посетителей – между столиками нет дистанции, но официант, который принес кофе, уверяет, что столики и стулья дезинфицируются после каждого гостя.

«Пока нет наплыва клиентов, мы только начали работать, и все успеваем», - добавляет он.