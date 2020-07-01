РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила долгожительницу Марфу Кушакову со 100-летием.

«В свои 100 лет она отлично танцует и регулярно ходит на прогулки. Марфе Викторовне Кушаковой сегодня (в среду - ред.) 100 лет. Поздравила с вековым юбилеем нашу долгожительницу, передала поздравления и подарки от президента РФ Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что Кушакова росла в приемной семье, с 18 лет трудилась на Красногорском механической заводе. В годы войны вместе с отрядами трудового фронта рыла траншеи, ставила лесные противотанковые завалы и проволочные заграждения. После войны вернулась на завод фрезеровщицей, потом помогала дочерям растить внуков. В 90-е годы работала санитаркой в детской инфекционной больнице.

«С днем рождения, дорогая Марфа Васильевна! Живите долго!» - заключила Хаймурзина.