РИАМО - 1 июл. К 2035 году в новой Москве планируют построить 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Концепция развития новой Москвы предполагает не просто жилую застройку, а создание районов, в которых человек сможет жить, работать, учиться и отдыхать», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он также отметил, что жилье строится одновременно или после создания необходимых транспортных и инженерных коммуникаций, а также социальных объектов.

Бочкарев также обратил внимание, что в проекты закладывается пешая доступность от жилых домов ко всем этим необходимым учреждениям. Благодаря такому решению сокращается маятниковая миграция населения, и равномерно распределяются транспортные потоки.

С момента присоединения на новых территориях уже возведено 47 детских садов, 19 школ, а также 13 поликлиник, станций скорой помощи и больничных корпусов.