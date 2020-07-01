РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июл. У «Сельского центра культуры «Рассвет» в Балашихе установили знак «Парковка для инвалидов», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Начальник территориального отдела по южной Балашихе администрации городского округа Вадим Кузнецов совместно с МБУ «Благоустройство Балашиха» оказали содействие «Сельскому центру культуры и досуга «Рассвет» в установке дорожного знака «Парковка для инвалидов», - говорится в сообщении.

Знак установили перед входом в здание.