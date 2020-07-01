РИАМО - 1 июл. Мониторинговая группа Общественной палаты Московской области проверила ход голосования по поправкам в Конституцию РФ в 29 городских округах и не выявила существенных нарушений, сообщил журналистам в среду член Общественной палаты Московской области Николай Ханин.

«Мы проехали более 29 городских округов, существенных нарушений не выявлено. Все идет в штатном режиме», - сказал Ханин.

Он добавил, что на избирательных участках региона соблюдаются меры санитарной защиты.

В среду, по данным на 15:00, в ситуационный центр Общественной палаты Московской области поступило около двух тысяч обращений о результатах наблюдения на избирательных участках.

1 июля – основой и заключительный день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Отдать свой голос на участках Подмосковья можно до 20:00.

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