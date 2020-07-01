РИАМО - 1 июл. Сеть магазинов «Дикси» стала лидером среди партнеров программы «Миллион призов», москвичи уже получили более 80 тысяч сертификатов (14%) на покупки на тысячу рублей в магазинах сети, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Среди проголосовавших по поправкам к Конституции в Москве разыгрывают два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов. Каждый балл равен одному рублю, которые можно потратить у партнеров программы.

«Вторым по популярности стало пополнение карты «Тройка» на тысячу рублей. Этим вознаграждением уже воспользовались 67 687 победителей программы (или 12%)», - говорится в сообщении.

На третьем месте среди лидеров стоит сеть магазинов «Детский мир». Бонус получили 56 459 участников программы (10%).

Сертификаты участника выдают с 25 июня по 1 июля — в дни общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Стать участником программы и розыгрыша призов могут граждане, проголосовавшие онлайн, на избирательных участках или на дому.

Полученные баллы можно обменять на призы с 26 июня по 31 декабря.

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