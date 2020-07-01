РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Воспитанники гимназии микрорайона Климовск Подольска 3 июля проведут акцию по сбору макулатуры, сообщается в группе «Гимназия имени Подольских курсантов» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, в гимназии имени Подольских курсантов микрорайона Климовск 3 июля состоится сбор макулатуры. Приглашаем всех гимназистов, учителей и родителей принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!», - говорится в сообщении.

Акция будет проводиться с 9:00 до 14:00 у гаража гимназии. Участников просят связать собранную макулатуру.