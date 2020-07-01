РИАМО - 1 июл. Рестораны и кафе, у которых есть летние веранды, призвали временно закрыть их из-за ухудшения погоды в среду, кроме того, необходимо укрепить все конструкции на верандах, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг Москвы.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в Московском регионе, а также по предупреждению ФГБУ ЦУГМС о том, что в Москве 1 июля ожидаются дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра порывами до 20 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо укрепить все конструкции на верандах и закрыть зонты.

Ранее МЧС предупредило москвичей о граде, дожде, грозе и сильном ветре в среду.