РИАМО - 1 июл. Новый парк «Филатов луг» площадью 28,8 гектара с вело-пешеходным маршрутом открыли в среду в Московском, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Парк является частью Ульяновского лесопарка. До последнего времени это была запущенная и некомфортная территория с большим количеством сухостоя и ветровала, без наружного освещения и удобных дорожек. Тем не менее она пользовалась спросом у местных жителей.

«Важнейшая задача – создание в новой Москве качественной городской среды. За 8 лет здесь благоустроено более 40 парков, скверов и знаковых объектов, высажено свыше 500 тысяч деревьев и кустарников», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Например, между станцией метро «Филатов луг» и жилыми кварталами Московского создали современный парк, вдоль которого проложили вело-пешеходную дорожку протяженностью 3,1 километра.

Комплексное благоустройство парка «Филатов луг» начали весной прошлого года и завершили в марте 2020 года.

Работы проводились на основе проекта, разработанного с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории.

Весной из-за пандемии коронавируса парк закрыли, а после его открытия в будни сюда приходит более 2,5 тысяч человек, а по выходным и праздничным дням – до 4 тысяч.