РИАМО - 1 июл. Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ в городском округе Химки.

«Я гражданин Российской Федерации, преданный Сходне, Химкам, и, конечно, это не просто моя жизнь, это жизнь моей семьи, моих детей, всех нас. Поэтому, конечно, я приехал. Досрочно я не голосовал, специально оставил на первое число, чтобы этот момент был торжественным. Приехал, соблюдая все необходимы дистанционные и прочие меры, я проголосовал. Как именно - не скажу», - сказал Губерниев.

Проголосовать по поправкам в Конституцию РФ можно в среду до 20:00. В Подмосковье работают свыше 4,1 тысячи основных избирательных участков и порядка 1,5 тысяч мест для голосования на улице.

На избирательных участках в Подмосковье приняты все меры безопасности для голосования в условиях коронавируса.

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