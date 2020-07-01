РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. Жители подмосковных Люберец могут 2 июля обратиться на горячую линию Росреестра, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В четверг, 2 июля, жители городского округа Люберцы могут обратиться на горячую линию Росреестра. С 11:00 до 13:00 у люберчан будет возможность задать свои вопросы», - говорится в сообщении.

Вопросы можно задать по поводу проведения проверки деятельности членов саморегулируемых организаций по нарушениям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и привлечении указанных лиц к административной ответственности; отсутствии публикации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) о проведении собрания кредиторов и отчета о проведении процедуры банкротства и других.

Задать свои вопросы по вышеуказанным темам все желающие смогут по телефону: 8(499)148-92-70.