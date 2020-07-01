РИАМО - 1 июл. Член избирательной комиссии в Химках сообщил о том, что незнакомые люди силой посадили его в автомобиль и отвезли в дачное товарищество, по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Ранее СМИ сообщили, что в Химках произошел инцидент с членом избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрием Коростелевым: якобы от него потребовали удалиться из избирательного участка, и конфликт перерос в драку.

«По его (Коростылева – ред.) словам, по пути в УИК к нему подъехала машина, незнакомые люди силой усадили его в автомобиль, отвезли в дачное товарищество и высадили. Утром Ю. Коростылев обратился с соответствующим заявлением в дежурную часть ОВД по Химкам», — говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту проводится проверка, Коростылева опрашивают как потерпевшего.