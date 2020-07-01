РИАМО - 1 июл. В Московской области в ближайшие часы и до 22:00 ожидаются усиление ветра, грозы и ливни, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды, <…> в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 22 часов вечера 1 июля в Московской области ожидается гроза с дождем, местами с ливнем. При грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», – отмечается в материале.

МЧС просит жителей региона по возможности оставаться дома или на работе и отказаться от поездок на личном транспорте.

В случае образования подтоплений на дороге водителям рекомендуется не пытаться преодолеть подтопление, а перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и плавно прекратить движение. Если вода прибывает, то нужно покинуть машину и найти возвышенность.

При порывистом ветре не рекомендуется укрываться под деревьями и рядом с шаткими конструкция, также рядом с ними не стоит оставлять машину.

В случае происшествия необходимо обратиться по телефону доверия: 8(498)505-41-70 или по телефону спасения 01, с мобильного – 101.