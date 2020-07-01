РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В подмосковном Подольске сняли первую тренировку на открытом воздухе члена сборной команды Московской области по воздушно-силовой атлетике (воркауту) Аиды Сахибовой, она открывает серию мастер-классов для желающих заниматься воркаутом, сообщается в группе «Федерация воздушно-силовой атлетики Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в Московской области возобновили свою работу спортивные сооружения. Федерация воздушно-силовой атлетики Московской области решила снять серию тренировок на открытом воздухе в рамках проекта «Спорт в каждый двор». Первая тренировка состоялась на детско-спортивной площадке в микрорайоне Залинейный городского округа Подольск.

«Вместе с членом сборной команды Московской области по воздушно-силовой атлетике (воркауту) Аидой Сахибовой мы будем рассказывать о том, как можно тренироваться на уличных спортивных площадках, также знакомить жителей с базовыми элементами воркаута. Присоединяйтесь к нам, проводите время с пользой для души и тела!» - говорится в сообщении.

Видео со следующей тренировки обещали выложить в ближайшее время.