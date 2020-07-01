РИАМО - 25 июн. Внесение поправок в главный закон страны одобряют 69,76% проголосовавших по итогам обработки 5,39% протоколов УИК, соответствующая информация появилась на экране в инфоцентре ЦИК РФ.

Явка избирателей в России составляет 62,9%.

Голосование по поправкам в Конституцию началось в стране с 25 июня и завершится в среду. Избирательные участки будут открыты до 20:00.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>