РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 июл. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин в среду проголосовал по поправкам в Конституцию РФ.

«На личном примере узнал, как проходит голосование. На участке №1142 в школе №3 даже попал в небольшую очередь. Пришлось ждать на улице – это сделано для того, чтобы в помещении единовременно не находилось большое количество людей», – написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на входе ему измерили температуру, выдали маску, перчатки – без них не пропускают.

«Количество кабин тоже ограничено таким образом, чтобы между гражданами соблюдалась дистанция. Регулярно проводится дезинфекция. Так что, действительно, голосование организовано безопасно», - заключил Жигалкин.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования. Проголосовать можно до 20:00.

Участки оборудованы кабинами для голосования, стационарными и переносными урнами для бюллетеней, информационными стендами, системой видеонаблюдения.

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