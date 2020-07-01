РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. Депутат совета депутатов городского округа Мытищи от партии «Справедливая Россия» Виктор Сошин проголосовал в среду по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на сайте администрации горокруга.

В среду свою гражданскую позицию в процессе голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации проявил Сошин.

«Считаю, что само развитие общества требует корректировок в нашем основном законе – Конституции Российской Федерации. И в целом мир меняется, отношения международные меняются, ситуация за эти годы изменилась в целом и в стране, и на международном уровне», - сказал Сошин.

Он отметил, что необходимость корректировки бесспорна, время требует.

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