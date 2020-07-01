РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 1 июл. Советник по правам человека при губернаторе Московской области Евгений Тимонин проверил, как проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ в Домодедове, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Тимонин отметил высокую организацию проведения процедуры голосования и соблюдение на избирательных участках необходимых мер безопасности», – говорится в сообщении.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования. Проголосовать можно до 20:00.

Участки оборудованы кабинами для голосования, стационарными и переносными урнами для бюллетеней, информационными стендами, системой видеонаблюдения.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>