РИАМО - 25 июн. По всей России на голосовании по поправкам в Конституцию РФ работают почти 115 тысяч волонтеров, большинство из них ранее состояли в различных добровольческих организациях, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

«Мы предполагали, что со стороны волонтерских организаций будет проводиться большая волонтерская работа. Для этого нужно было погрузить в тематику наших молодых партнеров. Обучение прошли порядка 114 тысяч человек», - сказала Гришина.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев добавил, что почти все волонтеры уже имели опыт подобной деятельности.

«Они после голосования вернуться в свои организации, кто-то вернется в музеи, кто-то в различные социальные организации. Хотел бы поблагодарить организации, которые нам помогли в короткий срок сформировать корпус. Это российские студенческие отряды, общественная организация «Союз молодежи», всероссийский корпус студенческих спасателей и многие другие», - добавил Метелев.

Также ход голосования в стране контролируют более 526 тысяч наблюдателей.

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