РИАМО - 1 июл. Более 3,5 тысяч человек, заключенных в СИЗО, проголосовали по поправкам в Конституцию РФ в Подмосковье, в целом организация безопасности процесса голосования на избирательных участках находится на высоком уровне, сообщила журналистам в среду уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«У нас совершенно спокойно и опять же безопасно, подчеркиваю, проголосовали все СИЗО. <...> Это порядка, чуть более 3,5 тысяч человек. <...> Активность была достаточно высокая», - сказала Семенова.

Она отметила, что в целом организация безопасности процесса голосования на избирательных участках находится на высоком уровне.

«То, что касается прозрачности, легитимности, соблюдения всех прав во время голосования. <...> Есть фейки. Мы их все проверяем. <...> Да, слава богу, все идет хорошо. И я надеюсь, что день закончится благополучно», - добавила Семенова.

Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и завершится в среду.

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